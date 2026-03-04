Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
WINTERSPORT
DARTS
FORMEL 1
HANDBALL
US-SPORT
BASKETBALL
TENNIS
EISHOCKEY
MEHR
Mehr
Fußball>

Schmedes wird Sportdirektor der DFL

Schmedes wird Sportdirektor der DFL

Der Ligaverband stellt sich in der Führungsetage in Teilen neu auf.
Benjamin Schmedes kommt zur DFL
Benjamin Schmedes kommt zur DFL
© IMAGO/Gonzales Photo/SID/Rasmus Jensen
SID
Der Ligaverband stellt sich in der Führungsetage in Teilen neu auf.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) erweitert zur „sportinhaltlichen Weiterentwicklung“ ihr Team.

Wie der Ligaverband mitteilte, wird Benjamin Schmedes vom dänischen Topklub Bröndby IF als Sportdirektor und Mitglied der Geschäftsleitung zur DFL wechseln. In dieser Funktion wird er direkt an Geschäftsführer Marc Lenz berichten. Diese personelle Neuerung finde „im Zuge einer strategischen Neuausrichtung der DFL im Gesamtbereich Fußball statt“.

Schmedes kommt vom dänischen Klub Bröndby

Dabei solle mit einer deutlichen Intensivierung der sportinhaltlichen Weiterentwicklung und Zusammenarbeit mit den Klubs der deutsche Profifußball „gemeinsam für eine sportlich erfolgreiche Zukunft“ ausgerichtet werden. „Benjamin Schmedes hat uns mit seiner starken Expertise, seiner Perspektive auf den deutschen und internationalen Fußball sowie einem klaren Blick für die sportlichen Schwerpunkte der Bundesligen und Klubs überzeugt“, sagte Lenz.

Die unterhalb der Geschäftsführer Lenz und Steffen Merkel verankerte DFL-Geschäftsleitung wird Schmedes gemeinsam mit Jörg Degenhart (Finanzen, IT und Organisation), Jürgen Paepke (Recht) und Philip Sagioglou (Kommunikation und Unternehmensentwicklung) bilden. Dabei werde er loslegen, sobald alle laufenden Verpflichtungen bei seinem derzeitigen Arbeitgeber abgeschlossen seien. In Bröndby war der 41-Jährige bis zuletzt Executive Football Director und im Management Board.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite