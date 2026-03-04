Schmedes wird Sportdirektor der DFL

SID 04.03.2026 • 16:27 Uhr Der Ligaverband stellt sich in der Führungsetage in Teilen neu auf.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) erweitert zur „sportinhaltlichen Weiterentwicklung“ ihr Team.

Wie der Ligaverband mitteilte, wird Benjamin Schmedes vom dänischen Topklub Bröndby IF als Sportdirektor und Mitglied der Geschäftsleitung zur DFL wechseln. In dieser Funktion wird er direkt an Geschäftsführer Marc Lenz berichten. Diese personelle Neuerung finde „im Zuge einer strategischen Neuausrichtung der DFL im Gesamtbereich Fußball statt“.

Schmedes kommt vom dänischen Klub Bröndby

Dabei solle mit einer deutlichen Intensivierung der sportinhaltlichen Weiterentwicklung und Zusammenarbeit mit den Klubs der deutsche Profifußball „gemeinsam für eine sportlich erfolgreiche Zukunft“ ausgerichtet werden. „Benjamin Schmedes hat uns mit seiner starken Expertise, seiner Perspektive auf den deutschen und internationalen Fußball sowie einem klaren Blick für die sportlichen Schwerpunkte der Bundesligen und Klubs überzeugt“, sagte Lenz.