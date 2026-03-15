Tätlichkeit! Podolski handelt sich Blitz-Rot ein

Jakob Lüers 15.03.2026 • 22:01 Uhr Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung erhält DFB-Legende Lukas Podolski in Polen die Rote Karte - weil er nach einem Gegner schlägt!

Das war ein kurzer Arbeitstag für Lukas Podolski! Beim 3:1-Sieg von Górnik Zabrze gegen Rakow in der polnischen Ekstraklasa wurde der Weltmeister von 2014 in der 90. Minute eingewechselt - in der zweiten Minute der Nachspielzeit musste „Poldi“ den Platz schon wieder verlassen.

Nach einem langen Ball, den Podolski festmachen wollte, traf ihn der Rakow-Spieler Michael Ameyaw im Gesicht. Eine durchaus fragwürdige Aktion, denn auf den Ball blickte Podolskis Gegner dabei nicht - die in der Luft befindliche Kugel fiel ihm sogar von hinten auf den Kopf.

Podolski ging zu Boden. Als Ameyaw wenige Sekunden später an ihm vorbeilief und ihn dabei - womöglich entschuldigend - seitlich am Oberkörper berührte, versetzte Podolski ihm einen Schlag mit der linken Hand. Nun war es Ameyaw, der etwas theatralisch zu Boden ging.

Poldi teilt aus: Ist das eine rote Karte?

Es war der dritte Platzverweis in Podolskis Karriere.