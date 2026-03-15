Tätlichkeit! Podolski handelt sich Blitz-Rot ein

Das war ein kurzer Arbeitstag für Lukas Podolski! Beim 3:1-Sieg von Górnik Zabrze gegen Rakow in der polnischen Ekstraklasa wurde der Weltmeister von 2014 in der 90. Minute eingewechselt - in der zweiten Minute der Nachspielzeit musste „Poldi“ den Platz schon wieder verlassen.
Podolski handelt sich Blitz-Rot ein
Nach einem langen Ball, den Podolski festmachen wollte, traf ihn der Rakow-Spieler Michael Ameyaw im Gesicht. Eine durchaus fragwürdige Aktion, denn auf den Ball blickte Podolskis Gegner dabei nicht - die in der Luft befindliche Kugel fiel ihm sogar von hinten auf den Kopf.
Podolski ging zu Boden. Als Ameyaw wenige Sekunden später an ihm vorbeilief und ihn dabei - womöglich entschuldigend - seitlich am Oberkörper berührte, versetzte Podolski ihm einen Schlag mit der linken Hand. Nun war es Ameyaw, der etwas theatralisch zu Boden ging.
Poldi teilt aus: Ist das eine rote Karte?
Es war der dritte Platzverweis in Podolskis Karriere.
Seit 2021 spielt der 40-Jährige für den polnischen Erstligisten aus Zabrze und lässt seine Karriere in seinem Heimatland ausklingen. In 112 Ligaspielen erzielte Prinz Poldi, wie die Ikone des 1. FC Köln in der Domstadt genannt wird, für Zabrze 23 Tore. Sein Vertrag läuft Ende der Saison aus.
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