VfB vor Porto-Duell: "Jetzt kribbelt es"

SID 19.03.2026 • 06:10 Uhr Die Stuttgarter wollen das 1:2 aus dem Hinspiel wettmachen. "Es zählt der Sieg, es zählt das Weiterkommen", sagt Deniz Undav.

Deniz Undav hat seine Teamkollegen beim VfB Stuttgart auf das Alles-Oder-Nichts-Spiel beim FC Porto eingeschworen. „Die Mannschaft ist heiß. Es zählt der Sieg, es zählt das Weiterkommen“, sagte der Stürmer vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League beim FC Porto: „Für uns ist es zum ersten Mal seit dem Pokalfinale ein Endspiel. Alle im Team wollen ins Viertelfinale einziehen.“

Dafür muss der VfB das 1:2 aus dem Hinspiel wettmachen. „Es geht um ein Tor. Wir müssen keinen großen Rückstand aufholen“, betonte Trainer Sebastian Hoeneß: „Wir müssen sauber, smart und emotional sein – und wir müssen alle Facetten zeigen, die es für das Spiel braucht.“