Fußball>

WM 2026: Angeblich doch nicht alle Spiele ausverkauft

WM-Spiele wohl doch nicht ausverkauft

Nach einem Medienbericht sind entgegen der Behauptungen der FIFA noch Karten für mehr als 64 Spiele erhältlich.
Objekt der Begierde: Der WM-Pokal
Objekt der Begierde: Der WM-Pokal
© AFP/SID/FABRICE COFFRINI
SID
Nach einem Medienbericht sind entgegen der Behauptungen der FIFA noch Karten für mehr als 64 Spiele erhältlich.

Die 104 Spiele der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada sind offenbar doch nicht allesamt ausverkauft. Wie The Athletic/New York Times berichten, sollen seit vergangenen Mittwoch für mindestens 64 Partien noch oder wieder Eintrittskarten erhältlich sein.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte vor einer Woche erklärt, es seien insgesamt 508 Millionen Anfragen für Karten eingegangen, „jedes“ Spiel sei „bereits ausverkauft“.

Wie The Athletic/New York Times unter Berufung auf Marketingexperten berichten, ging eine Vielzahl der angeblich 508 Millionen Anfragen für Topspiele ein. Für 64 oder mehr Begegnungen, bei denen keine Spitzenmannschaften beteiligt sind, seien daher noch Tickets verfügbar. Dies könne auch an den hohen Preisen für bestimmte Kategorien liegen.

