WM 2026: Angeblich doch nicht alle Spiele ausverkauft

SID 03.03.2026 • 12:49 Uhr Nach einem Medienbericht sind entgegen der Behauptungen der FIFA noch Karten für mehr als 64 Spiele erhältlich.

Die 104 Spiele der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada sind offenbar doch nicht allesamt ausverkauft. Wie The Athletic/New York Times berichten, sollen seit vergangenen Mittwoch für mindestens 64 Partien noch oder wieder Eintrittskarten erhältlich sein.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte vor einer Woche erklärt, es seien insgesamt 508 Millionen Anfragen für Karten eingegangen, „jedes“ Spiel sei „bereits ausverkauft“.