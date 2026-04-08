Amiri fit für Straßburg? Fischer hält sich bedeckt

SID 08.04.2026 • 14:39 Uhr Vor dem historischen Viertelfinale des FSV Mainz 05 in der Conference League könnte der Schlüsselspieler zurückkehren.

Trainer Urs Fischer vom FSV Mainz 05 hat vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Conference League am Donnerstag gegen Racing Straßburg (21.00 Uhr/RTL+) einen Einsatz des zuletzt verletzten Nadiem Amiri offengelassen. „Wenn er auf der Bank sitzt, kann er spielen“, sagte Fischer lediglich, wollte sich darüber hinaus aber noch nicht in die Karten blicken lassen. Wegen einer Fersenverletzung hat der Mittelfeldstratege seit Ende Februar kein Spiel mehr für die Rheinhessen bestritten, am Mittwoch nahm der 29-Jährige jedoch am Training teil.

Beim ersten europäischen Viertelfinale der Vereinsgeschichte für Mainz setzt Fischer auch auf den besonderen Support der Fans. „Der zwölfte Mann hat uns schon die ganze Zeit toll unterstützt“, betonte der Schweizer. „Morgen ist ein spezielles, ein historisches Spiel. Ich gehe davon aus, dass der zwölfte Mann bereit sein wird.“

Amiri vor Rückkehr

Im Gegner aus Straßburg sieht Fischer eine „Mannschaft mit wirklich enormer spielerischer Qualität. Sie haben eine gute Mischung, wenn es um die Geschwindigkeit geht. Wenn sie Raum bekommen, dann wirst du Mühe haben“, sagte Fischer über den Tabellenachten der französischen Ligue 1.