Conference League: Florenz vor dem Aus

SID 09.04.2026 • 23:13 Uhr Das dritte Conference-League-Finale nach 2023 und 2024 rückt für Gosens und Co. in weite Ferne.

Die AC Florenz mit Robin Gosens steht im Viertelfinale der Conference League vor dem Aus. Beim englischen Erstligisten Crystal Palace mit dem deutschen Teammanager Oliver Glasner unterlag der italienische Klub im Hinspiel mit 0:3 (0:2) und benötigt für das zweite Duell am kommenden Donnerstag (21.00 Uhr) fast schon ein Wunder.

Der frühere Mainzer Jean-Philippe Mateta (23./Foulelfmeter) brachte die Gastgeber in Führung, Tyrick Mitchell (31.) und Ismaila Sarr (90.+1) erhöhten.

Die Fiorentina begann stärker, geriet dann jedoch ins Hintertreffen. Dodo stieg im Strafraum zu hart ein und brachte Evann Guessand zu Fall, Mateta verwandelte den fälligen Elfmeter souverän. Kurz darauf erhöhte Mitchell, der einen Abpraller im dritten Versuch über die Linie drückte. Nach der Pause bot sich die Chance zum Anschluss (51.): Dodo setzte sich rechts durch, Giovanni Fabbian traf jedoch nur die Latte. Palace verschärfte die Lage für Gosens und Co. weiter, Sarr sorgte für den Endstand.