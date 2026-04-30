Conference League: Glasners Palace hat Finale vor Augen

SID 30.04.2026 • 23:07 Uhr Oliver Glasner steht dicht vor seinem nächsten Finale. Crystal Palace geht mit einer hervorragenden Ausgangslage in das Rückspiel.

Trainer Oliver Glasner hat mit Crystal Palace beste Chancen auf den Einzug ins Endspiel der Conference League.

Der frühere Bundesligacoach gewann mit seinem Team das Halbfinal-Hinspiel auswärts gegen Schachtar Donezk mit 3:1 (1:0), die Engländer gehen damit mit einer hervorragenden Ausgangsposition in das Rückspiel am kommenden Donnerstag. Glasner könnte nach dem Europa-League-Triumph mit Eintracht Frankfurt 2022 seinen zweiten europäischen Titel gewinnen.

Ismaila Sarr mit einem Blitztreffer nach 22 Sekunden, der frühere Frankfurter Daichi Kamada (58.) und Jörgen Strand Larsen (84.) stießen das Tor zum Finale in Leipzig (27. Mai) für die Londoner weit auf. Oleh Otscheretko (47.) hatte im polnischen Krakau zwischenzeitlich für den ukrainischen Pokalsieger ausgeglichen.