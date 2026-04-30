Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
CHAMPIONS LEAGUE
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
US-SPORT
DARTS
HANDBALL
TENNIS
EISHOCKEY
TRANSFERMARKT
FORMEL 1
MEHR
Mehr
Fußball>

Conference League: Glasners Palace hat Finale vor Augen

Glasner steht dicht vor Finale

Oliver Glasner steht dicht vor seinem nächsten Finale. Crystal Palace geht mit einer hervorragenden Ausgangslage in das Rückspiel.
Oliver Glasner trainierte einst Michael Olise bei Crystal Palace - nun startet der Franzose bei Bayern raketenhaft durch. Seinen Ex-Coach wundert das nicht.
SID
Oliver Glasner steht dicht vor seinem nächsten Finale. Crystal Palace geht mit einer hervorragenden Ausgangslage in das Rückspiel.

Trainer Oliver Glasner hat mit Crystal Palace beste Chancen auf den Einzug ins Endspiel der Conference League.

Der frühere Bundesligacoach gewann mit seinem Team das Halbfinal-Hinspiel auswärts gegen Schachtar Donezk mit 3:1 (1:0), die Engländer gehen damit mit einer hervorragenden Ausgangsposition in das Rückspiel am kommenden Donnerstag. Glasner könnte nach dem Europa-League-Triumph mit Eintracht Frankfurt 2022 seinen zweiten europäischen Titel gewinnen.

Ismaila Sarr mit einem Blitztreffer nach 22 Sekunden, der frühere Frankfurter Daichi Kamada (58.) und Jörgen Strand Larsen (84.) stießen das Tor zum Finale in Leipzig (27. Mai) für die Londoner weit auf. Oleh Otscheretko (47.) hatte im polnischen Krakau zwischenzeitlich für den ukrainischen Pokalsieger ausgeglichen.

Im zweiten Halbfinale feierte Rayo Vallecano einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen Mainz-Bezwinger Racing Straßburg. Der Brasilianer Alemao (54.) erzielte den entscheidenden Treffer für den Tabellenzwölften der spanischen Liga.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite