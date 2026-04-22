DAZN bestätigt neue Kooperation mit DFB

SID 22.04.2026 • 10:20 Uhr Der DFB und DAZN haben eine neue Kooperation vereinbart. Diese gilt für Deutschland, die Schweiz und Österreich.

Der neue Pay-TV-Sender des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wird ab Ende Mai auch bei DAZN zu sehen sein. Beide Seiten vereinbarten eine entsprechende Kooperation, die für Deutschland, Schweiz und Österreich gilt. Das bestätigte DAZN am Mittwoch.

„DAZN-User erhalten damit Zugang zu mehr als 250 Live-Spielen pro Jahr sowie zu exklusiven Hintergrundformaten und historischen Highlights der Nationalmannschaften“, hieß es in einer Mitteilung.

Diese Inhalte wird es bei DFB.TV geben

DFB.TV geht am Vorabend des DFB-Pokalfinals der Männer am 22. Mai erstmals auf Sendung. Das Bewegtbildangebot wird sowohl Live-Streams als auch Videos auf Abruf beinhalten. Unter anderem sollen Live-Bilder aus dem Teamcamp der Nationalmannschaft in den USA bei der WM 2026 gezeigt werden.