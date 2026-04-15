Der Deutsche Fußball Bund (DFB) bietet zukünftig einen eigenen Pay-TV-Sender an. Wie der Verband am Mittwoch mitteilte, wird das Bewegtbildangebot von DFB.TV sowohl Live-Streams als auch Videos auf Abruf beinhalten.
DFB startet eigenen Pay-TV-Sender
Unter anderem sollen Live-Bilder aus dem Teamcamp der Nationalmannschaft in den USA bei der WM 2026 gezeigt werden. Der Sendestart ist für den Vorabend des DFB-Pokalfinals der Männer am 22. Mai geplant.
Die Inhalte des Senders, die in Zusammenarbeit mit der Sportainment Media Group angeboten werden, sollen sowohl übers Internet mit einer zugehörigen App als auch über Kabel und Satellit zu einem monatlichen Preis von 5,99 Euro beziehungsweise 59,99 Euro im Jahresabo abrufbar sein.
Übertragung der Junioren-Nationalteams
Neben der Begleitung der A-Nationalmannschaften gehören auch Live-Übertragungen der Junioren-Nationalteams, der 2. Frauen-Bundesliga, vom Finaltag der Amateure und der Regionalligen sowie diverse weitere Inhalte zum Programm.
„DFB.TV markiert einen entscheidenden Schritt in der medialen Weiterentwicklung des Deutschen Fußball-Bundes“, sagte Holger Blask, DFB-Generalsekretär und Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG.
„Mit diesem Angebot bringen wir den Fußball in seiner ganzen Breite noch näher an die Menschen. Inhalte, die bislang nicht zu sehen oder auf unterschiedlichen Plattformen verstreut waren, werden nun gebündelt.“