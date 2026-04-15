DFB startet eigenen Pay-TV-Sender

SID 15.04.2026 • 11:18 Uhr Neuerung beim DFB. Zukünftig bietet der Verband einen eigenen Pay-TV-Sender an. Gezeigt werden sollen unter anderem Livebilder aus dem Trainingslager des DFB-Teams.

Der Deutsche Fußball Bund (DFB) bietet zukünftig einen eigenen Pay-TV-Sender an. Wie der Verband am Mittwoch mitteilte, wird das Bewegtbildangebot von DFB.TV sowohl Live-Streams als auch Videos auf Abruf beinhalten.

Unter anderem sollen Live-Bilder aus dem Teamcamp der Nationalmannschaft in den USA bei der WM 2026 gezeigt werden. Der Sendestart ist für den Vorabend des DFB-Pokalfinals der Männer am 22. Mai geplant.

Die Inhalte des Senders, die in Zusammenarbeit mit der Sportainment Media Group angeboten werden, sollen sowohl übers Internet mit einer zugehörigen App als auch über Kabel und Satellit zu einem monatlichen Preis von 5,99 Euro beziehungsweise 59,99 Euro im Jahresabo abrufbar sein.

Übertragung der Junioren-Nationalteams

Neben der Begleitung der A-Nationalmannschaften gehören auch Live-Übertragungen der Junioren-Nationalteams, der 2. Frauen-Bundesliga, vom Finaltag der Amateure und der Regionalligen sowie diverse weitere Inhalte zum Programm.

„DFB.TV markiert einen entscheidenden Schritt in der medialen Weiterentwicklung des Deutschen Fußball-Bundes“, sagte Holger Blask, DFB-Generalsekretär und Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG.