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DFB-Stiftungen unterstützen "Ehrentag" des Bundespräsidenten

DFB unterstützt „Ehrentag“

Am 23. Mai findet der Aktionstag zum Ehrenamt in Deutschland statt - der DFB ist mit dabei.
Neuendorf (l.) und Steinmeier im Gespräch
Neuendorf (l.) und Steinmeier im Gespräch
© (picture alliance/Harry Langer/DeFodi Images)/SID/Harry Langer
SID
Am 23. Mai findet der Aktionstag zum Ehrenamt in Deutschland statt - der DFB ist mit dabei.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) unterstützt den vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ausgerufenen „Ehrentag“. Die DFB-Stiftungen Egidius Braun, Sepp Herberger sowie die Stiftung der Nationalmannschaft werden beim Aktionstag am 23. Mai als Partner fungieren, wie der Verband am Donnerstag mitteilte.

„Der Sport ist in Deutschland der größte Träger bürgerschaftlichen Engagements. Das Ehrenamt ist das Rückgrat des Fußballs. Einer Gesellschaft geht es gut, wenn sich viele Menschen für die Gemeinschaft engagieren“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

Der „Ehrentag“ ist eine Mitmachaktion der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) auf Initiative des Bundespräsidenten. Während des gesamten Aktionszeitraums vom 16. bis 31. Mai haben Interessierte die Möglichkeit, über alle gesellschaftlichen Felder hinweg ehrenamtliche Tätigkeiten auszuprobieren.

Der DFB lädt beispielsweise Fußballvereine ein, ihre Aktionen auf der Webseite www.ehrentag.de zu registrieren, wo sich Teilnehmer für ein Engagement anmelden können. Gleichzeitig werden die DFB-Stiftungen 30 Ehrenamtler vom 22. bis 24. Mai für ein Lehrprogramm in Berlin begrüßen; ein Programmpunkt ist auch der Besuch des DFB-Pokalfinals am 23. Mai. Bewerbungen sind über die Webseite www.dfb-stiftungen.de möglich.

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