DFB-Stiftungen unterstützen "Ehrentag" des Bundespräsidenten

SID 23.04.2026 • 15:21 Uhr Am 23. Mai findet der Aktionstag zum Ehrenamt in Deutschland statt - der DFB ist mit dabei.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) unterstützt den vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ausgerufenen „Ehrentag“. Die DFB-Stiftungen Egidius Braun, Sepp Herberger sowie die Stiftung der Nationalmannschaft werden beim Aktionstag am 23. Mai als Partner fungieren, wie der Verband am Donnerstag mitteilte.

„Der Sport ist in Deutschland der größte Träger bürgerschaftlichen Engagements. Das Ehrenamt ist das Rückgrat des Fußballs. Einer Gesellschaft geht es gut, wenn sich viele Menschen für die Gemeinschaft engagieren“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

Der „Ehrentag“ ist eine Mitmachaktion der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) auf Initiative des Bundespräsidenten. Während des gesamten Aktionszeitraums vom 16. bis 31. Mai haben Interessierte die Möglichkeit, über alle gesellschaftlichen Felder hinweg ehrenamtliche Tätigkeiten auszuprobieren.