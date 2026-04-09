Eigentor aus 45 Metern: Porto entsetzt

SID 09.04.2026 • 22:59 Uhr Martim Fernandes will den Ball zu seinem Torhüter spielen. Es wird ein kurioses Eigentor.

Ein kurioses Eigentor aus 45 Metern Entfernung lässt Nottingham Forest und den deutschen Torhüter Stefan Ortega Moreno vom Einzug ins Europa-League-Halbfinale träumen. Dank des fatalen Fehlers von Abwehrspieler Martim Fernandes erreichte Forest im Hinspiel beim FC Porto am Donnerstag ein 1:1 (1:1).

Fernandes wollte den Ball fast von der Mittellinie aus zu Diogo Costa zurückspielen, der weit vor seinen Tor stehende Torhüter wurde jedoch überrascht und konnte nur noch hinterherschauen (13.). Sechs Minuten später wurde Fernandes auch noch verletzt ausgewechselt. Porto war durch William Gomes in Führung gegangen (11.).