Brighton plant einmalige Revolution

SID 28.04.2026 • 18:08 Uhr Brighton & Hove Albion plant ein revolutionäres Bauprojekt. Bis 2030 soll die Arena für das Frauenteam fertig sein und Platz für mindestens 10.000 Zuschauer bieten.

Revolutionäre Idee in England: Brighton & Hove Albion will als erster Fußballklub in Europa seiner Frauenmannschaft ein eigenes Stadion bauen. Wie die „Seagulls“ am Dienstag mitteilten, soll das neue Stadion eine Mindestkapazität von 10.000 Plätzen haben, auf dem Bennett’s Field direkt neben dem Männer-Stadion entstehen und spätestens zum Start der Saison 2030/31 eröffnet werden – vorbehaltlich der Baugenehmigungen.

„Das ist die Art von Fortschritt, von der wir jahrelang geträumt haben“, sagte Brightons Stürmerin Fran Kirby: „Der Gedanke, ein Stadion zu betreten, das speziell für uns entworfen wurde, wird revolutionär sein – er wird die Art und Weise verändern, wie sich Spielerinnen vorbereiten und Leistungen erbringen.“

Das neue Stadion, das über eine Fußgängerbrücke mit dem Amex-Stadion verbunden sein soll, werde neben dem CPKC Stadium von Kansas City Current und dem geplanten Stadion von Denver Summit (beide USA) „eines von nur drei Stadien dieser Art weltweit sein und den Verein an die Spitze des globalen Frauenfußballs katapultieren“, schrieb der Klub, bei dem der deutsche Coach Fabian Hürzeler die Männer verantwortet, in seiner Mitteilung. Die Planungsarbeiten seien bereits „weit fortgeschritten“, Bilder auf der Homepage veranschaulichen dies.

Stadion soll auf „Kultur des Frauensports zugeschnitten sein“

Das Stadion werde auf „die besonderen Bedürfnisse und die Kultur des Frauensports zugeschnitten sein“. Das Stadionerlebnis soll dafür „besonders familienfreundlich und für Erstbesucher gestaltet sein“ – etwa durch breitere Gänge, Gemeinschaftsräume und eine „Veranstaltungsatmosphäre, die auf Musik, Unterhaltung und Gemeinschaft ausgerichtet ist“.

Die Aussicht auf „ein maßgeschneidertes Stadion, das exklusiv für Spielerinnen, Mitarbeiterinnen und Fans gebaut wird, ist unglaublich aufregend“, sagte Frauen-Geschäftsführerin Zoe Johnson: „Es wird die Fantasie aller Beteiligten im Frauenfußball beflügeln, nicht nur hier, sondern weltweit.“