Emotionaler Vater-Sohn-Moment um Salihamidzic

SPORT1 28.04.2026 • 15:29 Uhr Die Kings League Germany endet mit einem besonderen Vater-Sohn-Moment um Hasan und Nick Salihamidzic.

Besonderer Familienerfolg für Hasan und Nick Salihamidzic: Die einstigen Akteure des FC Bayern gewannen gemeinsam das Finale der Kings League Germany.

Vor den Augen von Ligapräsident Bastian Schweinsteiger fielen sich der einstige Sportvorstand und der frühere Spieler aus der zweiten Mannschaft der Münchner nach dem 10:4-Erfolg mit No Rules FC gegen Youniors F.C. in die Arme.

Schweinsteiger freut sich mit Salihamidzic-Duo

„Was für ein Finaltag! Genau solche Momente machen die Kings League aus“, schwärmte Schweinsteiger: „Wir haben einen sportlich hochklassigen und emotionalen Abschluss des Splits erlebt. Glückwunsch an No Rules FC zu einem absolut verdienten Titelgewinn.“

Schweinsteiger weiter: „Dass Nick und Hasan Salihamidzic diesen Erfolg als Vater und Sohn gemeinsam feiern konnten, ist eine besondere Geschichte und erfreut mich sehr.“

Die Kings League ist eine Kleinfeldliga, die in Spanien von Gerard Pique ins Leben gerufen wurde. Seit 2025 gibt es auch eine deutsche Ausgabe.