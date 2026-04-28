Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
CHAMPIONS LEAGUE
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
US-SPORT
DARTS
HANDBALL
TENNIS
EISHOCKEY
TRANSFERMARKT
FORMEL 1
MEHR
Mehr
Fußball>

Emotionaler Vater-Sohn-Moment um Salihamidzic

Emotionale Szenen um Salihamidzic

Die Kings League Germany endet mit einem besonderen Vater-Sohn-Moment um Hasan und Nick Salihamidzic.
Hasan Salihamidzic freut sich über den Titelgewinn
Hasan Salihamidzic freut sich über den Titelgewinn
© Kings League
SPORT1
Die Kings League Germany endet mit einem besonderen Vater-Sohn-Moment um Hasan und Nick Salihamidzic.

Besonderer Familienerfolg für Hasan und Nick Salihamidzic: Die einstigen Akteure des FC Bayern gewannen gemeinsam das Finale der Kings League Germany.

Vor den Augen von Ligapräsident Bastian Schweinsteiger fielen sich der einstige Sportvorstand und der frühere Spieler aus der zweiten Mannschaft der Münchner nach dem 10:4-Erfolg mit No Rules FC gegen Youniors F.C. in die Arme.

Schweinsteiger freut sich mit Salihamidzic-Duo

„Was für ein Finaltag! Genau solche Momente machen die Kings League aus“, schwärmte Schweinsteiger: „Wir haben einen sportlich hochklassigen und emotionalen Abschluss des Splits erlebt. Glückwunsch an No Rules FC zu einem absolut verdienten Titelgewinn.“

Schweinsteiger weiter: „Dass Nick und Hasan Salihamidzic diesen Erfolg als Vater und Sohn gemeinsam feiern konnten, ist eine besondere Geschichte und erfreut mich sehr.“

Die Kings League ist eine Kleinfeldliga, die in Spanien von Gerard Pique ins Leben gerufen wurde. Seit 2025 gibt es auch eine deutsche Ausgabe.

Übrigens: Nick Salihamidzic war mit zehn Assists bester Vorlagengeber der Liga. Sein Vater ist einer der Präsidenten von No Rules FC.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite