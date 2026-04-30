Europa League: Nottingham legt im englischen Halbfinale vor

SID 30.04.2026 • 22:55 Uhr Der Außenseiter gewinnt das Hinspiel gegen Aston Villa.

Außenseiter Nottingham Forest hat im englischen Halbfinale der Europa League den ersten Schritt zum Einzug ins Endspiel gemacht. Der Tabellen-16. der Premier League gewann im ersten Duell der früheren Europapokalsieger der Landesmeister gegen Aston Villa 1:0 (0:0) und geht mit einem knappen Vorsprung in das Rückspiel in einer Woche.

Chris Wood erzielte per Handelfmeter nach Videobeweis die Führung für die Gastgeber (71.), Lucas Digne war der Ball an den ausgestreckten Arm gesprungen.