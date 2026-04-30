Europa League: Nottingham legt im englischen Halbfinale vor

Außenseiter Nottingham Forest hat im englischen Halbfinale der Europa League den ersten Schritt zum Einzug ins Endspiel gemacht. Der Tabellen-16. der Premier League gewann im ersten Duell der früheren Europapokalsieger der Landesmeister gegen Aston Villa 1:0 (0:0) und geht mit einem knappen Vorsprung in das Rückspiel in einer Woche.
Außenseiter Nottingham legt vor
Der Außenseiter gewinnt das Hinspiel gegen Aston Villa.
Kopfballduell im englischen Halbfinale
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Chris Wood erzielte per Handelfmeter nach Videobeweis die Führung für die Gastgeber (71.), Lucas Digne war der Ball an den ausgestreckten Arm gesprungen.
Die erste gute Möglichkeit hatten die Gäste, als der ehemalige Bielefelder Stefan Ortega sich bei einem Schuss von Youri Tielemans mächtig strecken musste (10.). Auf der Gegenseite scheiterte Igor Jesus an Emiliano Martinez (33.).