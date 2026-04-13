FCN trauert um Ex-Profi Wirsching

SID 13.04.2026 • 09:47 Uhr Der frühere Bundesliga-Profi stirbt nach einem tragischen Fahrrad-Unfall.

Der 1. FC Nürnberg trauert um seinen ehemaligen Bundesliga-Profi Reiner Wirsching. Der frühere Offensivspieler war am Donnerstag nach einem Zusammenprall mit einem Reh vom Fahrrad gestürzt und hatte sich schwer am Kopf verletzt.

Zunächst hatte mainfranken.news am Sonntag vom Tod des 63-Jährigen berichtet, der Club bestätigte die traurige Nachricht. „Unser tief empfundenes Mitgefühl und unsere aufrichtige Anteilnahme gilt all seinen Hinterbliebenen“, schrieb der FCN.