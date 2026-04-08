Europa League: Freiburger Stachel sitzt nach Bayern-Pleite tief

SID 08.04.2026 • 16:09 Uhr Der Stachel der bitteren Niederlage saß im Breisgau bis Anfang der Woche tief. Die Pleite soll nun als Ansporn im historischen Spiel dienen.

Fußball-Bundesligist SC Freiburg will die Enttäuschung der verspielten Führung gegen Rekordmeister Bayern München als Ansporn für das größte Spiel der Vereinsgeschichte nutzen. „Es ist nicht schlecht, wenn man mit etwas Wut im Bauch das nächste Spiel bestreiten kann. Aber wir nehmen auch viel Positives mit“, sagte Angreifer Lukas Höler vor dem Hinspiel im Viertelfinale der Europa League gegen den spanischen Vertreter Celta Vigo am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL).

Beim 2:3 nach 2:0-Führung gegen die Bayern habe der Sport-Club „ein richtig gutes Spiel über 80 Minuten gemacht. Ich bin deshalb sehr überzeugt, dass wir auch morgen ein sehr gutes Spiel machen werden, weil wir nicht zwei Spiele nacheinander verlieren wollen“, sagte Höler: „Wir wollen den Grundstein legen, um eine Runde weiterzukommen.“

Freiburg hakt Bayern ab

Auch für Trainer Julian Schuster waren bei der späten Niederlage „so viele Dinge dabei, die ich sehen möchte, die die Jungs gut umgesetzt haben. Die Messlatte für die Leistung ist gesetzt. An der wollen wir uns morgen orientieren“.