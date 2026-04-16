Historische Freiburger Tor-Party verzückt sogar Matthäus

SID 16.04.2026 • 20:46 Uhr Der SC Freiburg glänzt in der Europa League erneut und schafft auch dank eines Traumtors etwas Einzigartiges in der Vereinsgeschichte.

Freiburger Fiesta in Spanien: Der bärenstarke SC Freiburg hat mit dem ersten Einzug in ein Europacup-Halbfinale den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte perfekt gemacht. Die beeindruckenden Breisgauer gewannen im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League 3:1 (2:0) bei Celta Vigo. Im Hinspiel hatte sich der SC mit 3:0 durchgesetzt.

Igor Matanovic per Traumtor (33.) sowie Yuito Suzuki (39. und 50.) trafen für den Sportclub. Das Tor durch Williot Swedberg (90+1.) war zu wenig für die Spanier. In der Vorschlussrunde trifft Freiburg entweder auf die Spanier von Betis Sevilla oder Sporting Braga aus Portugal. Der SC muss zunächst am 30. April auswärts ran, eine Woche später steigt das Rückspiel. Am Sonntag treffen die Breisgauer in der Bundesliga auf den 1. FC Heidenheim, am Donnerstag kommender Woche steht das Pokal-Halbfinale beim VfB Stuttgart an.

Lothar Matthäus war als RTL-Experte nach der Gala total beeindruckt. Der deutsche Rekordnationalspieler schwärmte: „Ich habe die Freiburger nun seit Jahren verfolgen dürfen, aber so stark wie die letzten Spiele – gegen Bayern, im Hinspiel gegen Vigo, in Mainz und heute – habe ich sie noch nie gesehen. Ich traue denen nicht nur das Halbfinale zu. Wenn sie das weiter abrufen können, ist mehr drin.“

Matthäus feiert Freiburg nach Gala

In den ersten Minuten setzten Julian Schusters Schützlinge die Vorgabe des Trainers um. Vigo kam mit Wucht, die Breisgauer hielten dagegen. Nach einer Viertelstunde war vor beiden Toren noch nichts passiert. Die Freiburger, bei denen Patrick Osterhage und Max Rosenfelder fehlten, machten einen starken Eindruck.

Auch Mitte der ersten Hälfte überzeugten die Gäste mit ihrer disziplinierte Spielweise und großer Zweikampfstärke. Der SC hatte in dieser Phase alles im Griff. Vigo versuchte es immer wieder mit hartem Einsteigen, die Freiburger blieben dennoch stabil. Bei den Gastgebern machte sich zunehmend Frust breit.

Der wurde noch größer, als Matanovic nach rund einer halben Stunde spektakulär per Direktabnahme aus rund 20 Metern in den Winkel traf. „Ein Traumtor. Das ist für Freiburg wohl das Tor des Jahres“, jubelte Matthäus.

Freiburg schaltet früh runter

Alles lief für den Sport-Club nach Wunsch. Die Freiburger wurden immer selbstbewusster, der Japaner Suzuki erhöhte nach starker Kombination mit Niklas Beste noch vor dem Ende der ersten Halbzeit.

„Freiburg hat Celta Vigo in Schach gehalten. Diese Messe ist gelesen“, sagte Matthäus in der Pause bei RTL: „Fünf Tore Vorsprung und diese Überlegenheit, diese Kontrolle – das lässt sich der SC Freiburg nicht mehr nehmen.“