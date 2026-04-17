Fünfter Champions-League-Platz? Deutschland nähert sich an

SID 17.04.2026 • 06:36 Uhr Durch die Erfolge von Bayern München und dem SC Freiburg macht die Bundesliga weiter Boden im Duell mit Spanien gut.

Mit Bayern München und dem SC Freiburg sind gleich zwei Bundesligaklubs in die Halbfinals der internationalen Wettbewerbe vorgestoßen – die Erfolge der beiden Teams nähren auch die Hoffnungen auf einen fünften Champions-League-Platz für die höchste deutsche Spielklasse in der kommenden Saison. Obwohl Mainz 05 in der Conference League durch das 0:4 in Straßburg das Aus im Viertelfinale ereilte, konnte Deutschland in der aktuellen Europacup-Woche in der Jahreswertung der UEFA weiter Boden auf Spanien gut machen.

Noch liegt Spanien mit einem Wert von 21,406 Punkten auf Rang zwei, Deutschland lauert jedoch nur knapp dahinter mit 21,214 Punkten. Die beiden besten Verbände jeder Spielzeit erhalten einen zusätzlichen Startplatz für die Königsklasse. Insbesondere der Einzug von Bayern München ins Halbfinale in der Champions League nach dem 4:3-Erfolg im Rückspiel über Real Madrid (Hinspiel 2:1) sowie das souveräne Weiterkommen des SC Freiburg in der Europa League durch das 3:1 bei Celta Vigo (Hinspiel 3:0) könnte für die Bundesliga noch Gold wert sein.