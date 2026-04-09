Für mehr Sport und Bewegung: DFB startet Schulfußball-Tour

SID 09.04.2026 • 11:34 Uhr Der DFB und seine Landesverbände eine bundesweite Schulfußball-Tour. Bei jedem Tour-Stopp sollen sportliche, pädagogische und strukturelle Bausteine für ein attraktives Programm sorgen.

Für mehr Sport und Bewegung an Schulen starten der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und seine Landesverbände eine bundesweite Schulfußball-Tour. Im Zuge der Initiative „Jahr der Schule“ soll die Tour für regionale Highlight-Events sorgen, die Bedeutung von Bewegungsangeboten im Schulalltag noch stärker hervorheben und in die Breite tragen – insbesondere mit Blick auf den kommenden Ganztagsbetreuungsanspruch. Das teilte der DFB am Donnerstag mit.

Demnach sollen bei jedem Tour-Stopp sportliche, pädagogische und strukturelle Bausteine für ein attraktives Programm sorgen – idealerweise auch in Kooperation mit den ansässigen Profivereinen. Der Start erfolgte bereits Anfang Februar in Stuttgart rund um das ausverkaufte Futsal-Länderspiel gegen Schweden in der Porsche-Arena. Weitere Stopps der Schulfußball-Tour sind unter anderem in Hamburg, Potsdam, Bremen und Köln geplant.