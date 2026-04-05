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Fußball-Ikone kehrt mit 55 Jahren zurück

Fußball-Ikone kehrt mit 55 zurück

Eine der prägenden Fußball-Persönlichkeiten der 90er-Jahre kehrt auf den Platz zurück - und spielt jetzt mit seinen Söhnen.
Jari Litmanen gibt ein Comeback mit 55 Jahren
Jari Litmanen gibt ein Comeback mit 55 Jahren
© IMAGO/DeFodi Images
Philipp Heinemann
Eine der prägenden Fußball-Persönlichkeiten der 90er-Jahre kehrt auf den Platz zurück - und spielt jetzt mit seinen Söhnen.

Eine Fußball-Ikone kehrt erneut zurück: Mit 55 Jahren schnürt der frühere Champions‑League‑Sieger Jari Litmanen wieder die Schuhe. Der frühere Ajax‑Star wurde für Kalev Tallinn III in der viertklassigen estnischen Liga als Spieler registriert.

Der einstige Star von Ajax Amsterdam, dem FC Barcelona, dem FC Liverpool und Hansa Rostock gehört damit erstmals seit Jahren wieder fest zum Kader einer Mannschaft. Bereits in der vergangenen Saison half der Finne beim estnischen Klub punktuell aus, als dort akuter Personalmangel herrschte.

Wie es dazu kam? Es handelt sich bei Kalev Tallinn um den Klub, in dem auch seine Söhne Caro und Bruno auflaufen. Nun wurde er offiziell für die neue Saison gemeldet.

Litmanen gilt als einer der besten seiner Zeit

Litmanen, der im Laufe seiner langen Karriere 511 Pflichtspiele, 203 Tore und 65 Vorlagen sammelte, schreibt damit ein weiteres Kapitel seiner außergewöhnlichen Laufbahn.

Zu seinen größten Erfolgen zählen der Champions-League-Triumph 1995 mit Ajax sowie der Status als einer der prägendsten Spielmacher der 1990er Jahre.

Litmanen lebt offenbar seit Jahren in Tallinn und ist dort eng mit dem Klub verbunden.

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