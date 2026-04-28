Haching verzichtet auf Drittliga-Aufstieg

SID 28.04.2026 • 17:30 Uhr Dem ehemaligen Bundesligisten fehlen die wirtschaftlichen Voraussetzungen.

Der ehemalige Fußball-Bundesligist SpVgg Unterhaching verzichtet auf einen möglichen Aufstieg in die 3. Liga. „Wir müssen realistisch sein und feststellen, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für einen Wiederaufstieg nicht gegeben sind. Die wirtschaftliche Stabilität ist aber die Grundvoraussetzung für eine nachhaltige und erfolgreiche Zukunft“, sagte SpVgg-Präsident Manfred Schwabl.

Drittliga-Absteiger Haching mit Trainer Sven Bender liegt in der Regionalliga Bayern derzeit auf Rang zwei hinter dem 1. FC Nürnberg II. Der Club hat jedoch ebenfalls keinen Lizenzantrag gestellt. Nutznießer sind nun die Würzburger Kickers auf Rang drei. Die Unterfranken müssen allerdings in die Relegation gegen den Meister aus dem Nordosten.