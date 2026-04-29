Iranische Delegation bleibt FIFA-Kongress fern

SID 29.04.2026 • 20:33 Uhr Bei der Einreise in Kanada gibt es Probleme. Verbandspräsident Taj und Co. sind empört.

Die iranische Delegation hat ihre Teilnahme am FIFA-Kongress in Vancouver abgesagt. Grund dafür sei eine „Beleidigung“ durch einen Polizisten bei ihrer Ankunft am Flughafen Toronto, wie der iranische Verband in einer Erklärung mitteilte.

Verbandspräsident Mehdi Taj und Generalsekretär Hedayat Mombeni, die mit offiziellen Visa eingereist waren, seien „aufgrund des unangemessenen Verhaltens der Einwanderungsbeamten am Flughafen und der Beleidigung eines der ehrenwertesten Organe der iranischen Streitkräfte mit dem nächstmöglichen Flug in die Türkei zurückgekehrt“, hieß es in der Erklärung.

Medienberichten zufolge sei Taj trotz eines gültigen Visums die Einreise verwehrt worden. Der Verbandspräsident hat eine Vergangenheit im Geheimdienst der iranischen Revolutionsgarden. Diese werden von Kanada als terroristische Organisation eingestuft. In der Erklärung des iranischen Verbandes gab es zu den Hintergründen keine Angaben.