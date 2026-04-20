Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat keinem der Bewerber aus den höchsten drei deutschen Ligen die Lizenz für die kommende Saison in der Bundesliga und 2. Bundesliga verweigert, der ein oder andere Verein muss sich allerdings noch gedulden. Wie die Liga am Montag mitteilte, müssten „einige Klubs“ bis Anfang Juni „Bedingungen erfüllen, um im Falle der sportlichen Qualifikation die Spielberechtigung final zu erhalten“. Details zu Vereinen oder den Bedingungen gingen aus der Mitteilung nicht hervor.
Keine Ablehnung: DFL erteilt Lizenzen für kommende Saison
"Einige" der aktuellen 36 Profiklubs und Bewerber aus der 3. Liga erhalten aber Auflagen oder Bedingungen.
Die DFL belegt Klubs mit Auflagen und Bedingungen
© Eibner-Pressefoto/picture-alliance/SID/Marcel von Fehrn
Zudem hätten andere Bewerber Auflagen erhalten. Im Gegensatz zu den Bedingungen, die vor Saisonbeginn erfüllt werden müssen, geht es bei einer Auflage um Punkte, die während der Saison eingehalten werden müssen. Die DFL ist zuständig für die Lizenzierung der Bundesliga und 2. Bundesliga, zudem prüft sie die Unterlagen der Bewerber, die aus der 3. Liga aufsteigen möchten. Die betroffenen Vereine können binnen einer Woche Beschwerde einlegen.