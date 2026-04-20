Keine Ablehnung: DFL erteilt Lizenzen für kommende Saison

SID 20.04.2026 • 16:53 Uhr "Einige" der aktuellen 36 Profiklubs und Bewerber aus der 3. Liga erhalten aber Auflagen oder Bedingungen.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat keinem der Bewerber aus den höchsten drei deutschen Ligen die Lizenz für die kommende Saison in der Bundesliga und 2. Bundesliga verweigert, der ein oder andere Verein muss sich allerdings noch gedulden. Wie die Liga am Montag mitteilte, müssten „einige Klubs“ bis Anfang Juni „Bedingungen erfüllen, um im Falle der sportlichen Qualifikation die Spielberechtigung final zu erhalten“. Details zu Vereinen oder den Bedingungen gingen aus der Mitteilung nicht hervor.