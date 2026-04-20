Auszeichnung! Besondere Ehre für Toni Kroos

Johannes Vehren , Robin Wigger 20.04.2026 • 20:50 Uhr Toni Kroos wird bei den Laureus World Sports Awards geehrt. Der ehemalige Spieler des FC Bayern und von Real Madrid wird Nachfolger von Mohamed Salah.

Besondere Ehre für Toni Kroos! Der Weltmeister von 2014 wurde am Montagabend in Madrid mit dem Laureus Sporting Inspiration Award ausgezeichnet.

Der Preis wird an Einzelpersonen oder Teams verliehen, deren Leistungen über den sportlichen Erfolg hinausgehen und die durch ihr Handeln, ihre Werte und ihr Engagement andere inspirieren. Kroos ist nach Mohamed Salah (2021), JJ Watt (2018) und dem Refugee Olympic Team (2017) erst der vierte Preisträger dieser Auszeichnung.

Kroos erlebte „unglaubliche Momente“ in seiner Karriere

„Diesen Laureus Sporting Inspiration Award zu erhalten, ist eine ganz besondere Ehre, umso mehr, als ich mich in der Gesellschaft so vieler Sportgrößen befinde – und das in Madrid, der Stadt, in der ich viele unglaubliche Momente meiner Karriere erlebt habe“, reagierte der Deutsche auf die Ehre.

Er fügte hinzu, dass ihm der Fußball mit seinen Vereinen und der deutschen Nationalmannschaft nicht nur unvergessliche Momente bescherte, sondern auch eine Plattform gegeben habe. Das wisse er zu wertschätzen.

Kroos: Sport spendet Hoffnung und Stärke

„Ich war immer der Überzeugung, dass damit die Verpflichtung einhergeht, etwas zurückzugeben. Durch meine eigene Stiftung habe ich die wahre Kraft des Sports erlebt, in den schwierigsten Situationen Hoffnung und Stärke zu spenden“, erklärte der 36-Jährige.