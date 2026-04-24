Nach Rassismus-Vorwürfen: Sechs Spiele Sperre für Prestianni

SID 24.04.2026 • 15:16 Uhr Drei der Partien setzt die UEFA zur Bewährung aus, ein Spiel Sperre hat der Benfica-Profi bereits verbüßt.

Nach den Rassismus-Vorwürfen gegen Gianluca Prestianni im Rahmen des Playoff-Duells in der Champions League zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid hat die Europäische Fußball-Union (UEFA) den Argentinier nun „wegen diskriminierenden Verhaltens“ für insgesamt sechs Spiele gesperrt. Wie der Verband am Freitag mitteilte, wurden drei Partien für zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt.

Ein Spiel Sperre hat Prestianni indes bereits verbüßt, da er im Rückspiel in Madrid hatte zusehen müssen. Das nun ausgesprochene Strafmaß, über das die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer der UEFA entschied, bezieht sich auf Spiele in UEFA-Klubwettbewerben und auf Länderspiele, die von der UEFA organisiert werden.

Prestianni hatte Mitte Februar beim Playoff-Hinspiel Benficas in der Königsklasse gegen Real harsche Kritik auf sich gezogen, da er deren Starstürmer Vinicius Junior rassistisch beleidigt haben soll, nachdem dieser nach dem Führungstor provokant gejubelt hatte. Prestianni bestritt die Vorwürfe: „Ich war niemals gegenüber irgendjemandem rassistisch“, schrieb er nach dem Spiel bei Instagram.