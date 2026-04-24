Olympia: Schult fordert Fußball-Revolution

SID 24.04.2026 • 11:34 Uhr Im olympischen Männerturnier gilt seit 1992 eine Altersbegrenzung. Nun fordert die ehemalige Nationaltorhüterin die Abschaffung dieser Regel.

Die ehemalige Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult plädiert für die Abschaffung der Altersbeschränkung im olympischen Fußballturnier der Männer.

„Es ist sehr schade, dass bei den Männern nur U23-Teams spielen dürfen“, sagte die Olympiasiegerin von 2016 am Donnerstagabend im Rahmen einer Diskussionsveranstaltung des Karlspreis-Rahmenprogramms in Aachen.

Olympia: „Die besten Spieler der Welt sollten teilnehmen“

„Die Olympischen Spiele sind etwas ganz Besonderes, eine einmalige Erfahrung. Da müssen die besten Spieler der Welt und die besten Teams teilnehmen dürfen“, sagte Schult.