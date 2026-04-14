Streich lässt aufhorchen: „Ich würde am liebsten auf der Bank sitzen“

SID 14.04.2026 • 14:45 Uhr Der frühere Trainer des SC Freiburg kämpft noch mit seiner Zuschauerrolle im Fußballstadion. Seinen Nachfolger Julian Schuster lobt er.

Auch rund zwei Jahre nach seinem letzten Spiel als Trainer des SC Freiburg hat sich Christian Streich noch nicht an seine neue Perspektive im Fußballstadion gewöhnt: „Es ist komisch von der Tribüne oben das Spiel zu sehen“, sagte der 60-Jährige im Interview mit RTL/ntv, „ich war das 30 Jahre nicht gewöhnt. Ich würde am liebsten unten auf der Bank sitzen und würde mich verkleiden, sodass mich keiner erkennt und von dort das Spiel gucken.“

Zuschauerrolle schmeckt Streich gar nicht

Streich hatte 1995 in Freiburg als Jugendtrainer angeheuert, von 2012 bis 2024 betreute er die Profimannschaft. Noch immer müsse er sich ob dieser langen Zeit daher „langsam daran gewöhnen auf der Tribüne zu sitzen“.

Von seinem Nachfolger Julian Schuster zeigte sich Streich indes begeistert. Schuster habe „die Mannschaft super geformt. Das wundert mich aber auch nicht“, sagte Streich über seinen ehemaligen Kapitän beim Sport-Club. Schon als er als Trainer aufgehört habe, sei er „sehr glücklich“ gewesen, „dass Julian das mit seinen Mitarbeitern weiterführen kann. Das war die optimale Lösung.“