Ticketpreise? Infantino weist WM-Kritik zurück

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die anhaltende Kritik an den hohen Ticketpreisen für die bevorstehende Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) zurückgewiesen. „Wir hatten 500 Millionen Ticketanfragen. Bei den letzten beiden Weltmeisterschaften zusammen hatten wir 50 Millionen Ticketanfragen“, sagte der Schweizer beim Kongress des Weltverbandes am Donnerstag in Vancouver.
Infantino weist Ticket-Kritik zurück
Gianni Infantino hat die anhaltende Kritik an den hohen Ticketpreisen für die bevorstehende Fußball-WM zurückgewiesen. Der FIFA-Boss rechtfertigt sich mit der hohen Nachfrage und der Finanzierung des Fußballs.
Zuletzt hatten Verbraucherschützer und Fans in Europa wegen des Ticketverkaufs der FIFA sogar eine Beschwerde bei der EU-Kommission eingereicht. „Es gibt teure Tickets, ja, aber es gibt auch erschwingliche Tickets“, sagte Infantino: „Und wichtig ist: Alle Einnahmen, die wir durch die Weltmeisterschaft generieren, gehen zurück an die gesamte Welt und finanzieren den Fußball in allen Ländern.“