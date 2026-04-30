Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
CHAMPIONS LEAGUE
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
US-SPORT
DARTS
HANDBALL
TENNIS
EISHOCKEY
TRANSFERMARKT
FORMEL 1
MEHR
Mehr
Fußball>

Ticketpreise? Infantino weist WM-Kritik zurück

Infantino weist Ticket-Kritik zurück

Gianni Infantino hat die anhaltende Kritik an den hohen Ticketpreisen für die bevorstehende Fußball-WM zurückgewiesen. Der FIFA-Boss rechtfertigt sich mit der hohen Nachfrage und der Finanzierung des Fußballs.
Nach den jüngsten geopolitischen Spannungen bleibt die Teilnahme des Iran an der WM 2026 weiter ungewiss. Sicherheitsbedenken und politische Konflikte werfen große Fragen rund um das Turnier auf. FIFA-Präsident Gianni Infantino betont jedoch, dass der Fußball keine geopolitischen Konflikte lösen könne und setzt auf die verbindende Kraft des Sports.
SID
Gianni Infantino hat die anhaltende Kritik an den hohen Ticketpreisen für die bevorstehende Fußball-WM zurückgewiesen. Der FIFA-Boss rechtfertigt sich mit der hohen Nachfrage und der Finanzierung des Fußballs.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die anhaltende Kritik an den hohen Ticketpreisen für die bevorstehende Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) zurückgewiesen. „Wir hatten 500 Millionen Ticketanfragen. Bei den letzten beiden Weltmeisterschaften zusammen hatten wir 50 Millionen Ticketanfragen“, sagte der Schweizer beim Kongress des Weltverbandes am Donnerstag in Vancouver.

Zuletzt hatten Verbraucherschützer und Fans in Europa wegen des Ticketverkaufs der FIFA sogar eine Beschwerde bei der EU-Kommission eingereicht. „Es gibt teure Tickets, ja, aber es gibt auch erschwingliche Tickets“, sagte Infantino: „Und wichtig ist: Alle Einnahmen, die wir durch die Weltmeisterschaft generieren, gehen zurück an die gesamte Welt und finanzieren den Fußball in allen Ländern.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite