Ticketpreise? Infantino weist WM-Kritik zurück

SID 30.04.2026 • 20:17 Uhr Gianni Infantino hat die anhaltende Kritik an den hohen Ticketpreisen für die bevorstehende Fußball-WM zurückgewiesen. Der FIFA-Boss rechtfertigt sich mit der hohen Nachfrage und der Finanzierung des Fußballs.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die anhaltende Kritik an den hohen Ticketpreisen für die bevorstehende Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) zurückgewiesen. „Wir hatten 500 Millionen Ticketanfragen. Bei den letzten beiden Weltmeisterschaften zusammen hatten wir 50 Millionen Ticketanfragen“, sagte der Schweizer beim Kongress des Weltverbandes am Donnerstag in Vancouver.