Verkehrsunfall: Früherer Torhüter Manninger gestorben

SID 16.04.2026 • 15:42 Uhr Manninger spielte von 2012 bis 2016 für den FC Augsburg.

Der frühere österreichische Fußball-Nationaltorhüter und Bundesligaprofi Alexander Manninger ist tot. Das teilte der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Donnerstag mit. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge starb Manninger im Alter von 48 Jahren bei einem Verkehrsunfall in seiner Heimat Salzburg, als sein Auto mit der Salzburger Lokalbahn kollidierte. Laut der Polizei Salzburg ereignete sich der Unfall am Donnerstagmorgen um 8.20 Uhr.

Manninger hatte von 2012 bis 2016 für den FC Augsburg gespielt und in dieser Zeit insgesamt 36 Bundesligaspiele bestritten. Er stand in seiner Karriere zudem unter anderem bei einigen italienischen Klubs und dem FC Arsenal unter Vertrag. Für die österreichische Nationalmannschaft lief er 33-mal auf. Er beendete seine Karriere 2017 beim FC Liverpool.