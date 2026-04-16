Der frühere österreichische Fußball-Nationaltorhüter und Bundesligaprofi Alexander Manninger ist tot. Das teilte der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Donnerstag mit. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge starb Manninger im Alter von 48 Jahren bei einem Verkehrsunfall in seiner Heimat Salzburg, als sein Auto mit der Salzburger Lokalbahn kollidierte. Laut der Polizei Salzburg ereignete sich der Unfall am Donnerstagmorgen um 8.20 Uhr.
Verkehrsunfall: Früherer Torhüter Manninger gestorben
Manninger hatte von 2012 bis 2016 für den FC Augsburg gespielt und in dieser Zeit insgesamt 36 Bundesligaspiele bestritten. Er stand in seiner Karriere zudem unter anderem bei einigen italienischen Klubs und dem FC Arsenal unter Vertrag. Für die österreichische Nationalmannschaft lief er 33-mal auf. Er beendete seine Karriere 2017 beim FC Liverpool.
„Alexander Manninger war auf und neben dem Platz ein herausragender Botschafter des österreichischen Fußballs. Mit seiner internationalen Karriere hat er Maßstäbe gesetzt und viele junge Torhüter inspiriert und geprägt. Seine Professionalität, seine Ruhe und seine Verlässlichkeit haben ihn zu einem wichtigen Bestandteil seiner Mannschaften und auch des Nationalteams gemacht“, wird ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel in einer Mitteilung zitiert: „Seine Leistungen verdienen höchsten Respekt und werden unvergessen bleiben. In dieser schweren Zeit sind unsere Gedanken bei seiner Familie und seinen Angehörigen.“