"Wenn ich was Gutes finde": Hrubesch offen für neuen Job

Horst Hrubesch feiert am kommenden Freitag seinen 75. Geburtstag – doch zur Ruhe setzen will sich die Fußball-Legende deshalb noch lange nicht. „Ich versuche immer wieder, Rentner zu werden, aber wie das wirklich geht, weiß ich noch nicht“, sagte er in einem Interview auf der Website seines ehemaligen Klubs Hamburger SV: „Wenn ich noch einmal etwas Gutes finde, dann würde ich darüber sicherlich nachdenken.“
Hrubesch offen für neuen Job
Zuletzt war Hrubesch bis zum Sommer 2025 als Nachwuchsdirektor beim HSV tätig, zuvor arbeitete das einstige „Kopfballungeheuer“ erfolgreich als Nachwuchscoach und Bundestrainer der Frauen beim DFB. Auch wenn er gerade keine offizielle Funktion hat, gibt es viel zu tun.
Hrubesch will nicht einrosten
„Ich führe so viele Telefonate und habe so viele Treffen mit Leuten aus dem Sport. Für mich geht es einfach darum, jetzt nicht zu rosten, sondern weiterzumachen. Ansonsten gehst du ein“, sagte Hrubesch: „Es ist derzeit nicht so, dass ich auf dem Sofa sitze und abwarte, sondern ich gucke permanent, dass ich meine Termine alle auf die Reihe kriege. Hin und wieder helfe ich, gucke mir verschiedene Dinge an oder belege Seminare.“
Seinen Geburtstag verbringt Hrubesch in aller Ruhe mit seiner Frau in Österreich, eine große Party wäre nicht sein Ding. „Ich brauche diesen Trubel nicht“, sagte er: „75 Jahre – dafür kann ich nur dankbar sein. Und ich bin glücklich, dass ich noch immer fit und munter bin.“