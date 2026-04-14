"Wenn ich was Gutes finde": Hrubesch offen für neuen Job

SID 14.04.2026 • 13:08 Uhr Stürmerlegende Horst Hrubesch wird am Freitag 75 Jahre alt - doch zur Ruhe setzen will er sich deshalb noch lange nicht.

Horst Hrubesch feiert am kommenden Freitag seinen 75. Geburtstag – doch zur Ruhe setzen will sich die Fußball-Legende deshalb noch lange nicht. „Ich versuche immer wieder, Rentner zu werden, aber wie das wirklich geht, weiß ich noch nicht“, sagte er in einem Interview auf der Website seines ehemaligen Klubs Hamburger SV: „Wenn ich noch einmal etwas Gutes finde, dann würde ich darüber sicherlich nachdenken.“

Zuletzt war Hrubesch bis zum Sommer 2025 als Nachwuchsdirektor beim HSV tätig, zuvor arbeitete das einstige „Kopfballungeheuer“ erfolgreich als Nachwuchscoach und Bundestrainer der Frauen beim DFB. Auch wenn er gerade keine offizielle Funktion hat, gibt es viel zu tun.

Hrubesch will nicht einrosten

„Ich führe so viele Telefonate und habe so viele Treffen mit Leuten aus dem Sport. Für mich geht es einfach darum, jetzt nicht zu rosten, sondern weiterzumachen. Ansonsten gehst du ein“, sagte Hrubesch: „Es ist derzeit nicht so, dass ich auf dem Sofa sitze und abwarte, sondern ich gucke permanent, dass ich meine Termine alle auf die Reihe kriege. Hin und wieder helfe ich, gucke mir verschiedene Dinge an oder belege Seminare.“