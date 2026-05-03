3. Liga: Lok Leipzig droht nächstes Drama

Die Würzburger Kickers stehen nach vier Jahren vor der Rückkehr in die 3. Fußball-Liga.
Leipzig droht nächstes Drama
Die Würzburger Kickers gewinnen das Hinspiel der Regionalliga-Playoffs. Lok Leipzig könnte dagegen zum dritten Mal leer ausgehen.
Der 1. FC Lok Leipzig hat das Hinspiel gegen die Würzburger Kickers verloren
© IMAGO/Beautiful Sports
Die Franken gewannen am Donnerstag das Hinspiel der Regionalliga-Playoffs beim 1. FC Lok Leipzig mit 1:0 (0:0). Am kommenden Montag (18.30 Uhr) können die Würzburger im Rückspiel im eigenen Stadion den Aufstieg perfekt machen.
Scheitert Lok Leipzig zum dritten Mal in den Playoffs?
Liam Omore (50.) traf für den Zweiten der Regionalliga Bayern, der 2022 aus der Drittklassigkeit abgestiegen war.
Leipzig, der Meister der Regionalliga Nordost, steht derweil kurz davor, nach 2020 und 2025 zum dritten Mal den Aufstieg in den Playoffs zu verspielen.