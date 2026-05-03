3. Liga: Lok Leipzig droht nächstes Drama

SID 28.05.2026 • 21:04 Uhr Die Würzburger Kickers gewinnen das Hinspiel der Regionalliga-Playoffs. Lok Leipzig könnte dagegen zum dritten Mal leer ausgehen.

Die Würzburger Kickers stehen nach vier Jahren vor der Rückkehr in die 3. Fußball-Liga.

Die Franken gewannen am Donnerstag das Hinspiel der Regionalliga-Playoffs beim 1. FC Lok Leipzig mit 1:0 (0:0). Am kommenden Montag (18.30 Uhr) können die Würzburger im Rückspiel im eigenen Stadion den Aufstieg perfekt machen.

Scheitert Lok Leipzig zum dritten Mal in den Playoffs?

Liam Omore (50.) traf für den Zweiten der Regionalliga Bayern, der 2022 aus der Drittklassigkeit abgestiegen war.