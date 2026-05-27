Vor Finale: Fan-Krawalle in Leipzig

SID 27.05.2026 • 10:16 Uhr Am Abend vor dem Finale der Conference League kommt es in Leipzig zu Ausschreitungen zwischen beiden Fanlagern.

Kurz vor dem Finale der Conference League ist es in Leipzig zu Auseinandersetzungen zwischen englischen und spanischen Fußball-Fans gekommen. Wie die Polizeidirektion der Stadt mitteilte, griffen sich Anhänger von Rayo Vallecano und Crystal Palace am Dienstagabend „verbal und körperlich an“.

Zwei Beamte seien dabei leicht verletzt worden, hieß es in dem am Mittwochmorgen veröffentlichten Statement. Bei über 300 Personen führte die Polizei Identitätsfeststellungen durch und erteilte Platzverweise.

Laut Mitteilung ereignete sich der Vorfall am Abend vor der Partie, die am Mittwoch (ab 21 Uhr im LIVETICKER) in der Red Bull Arena ausgetragen wird, gegen 20.00 Uhr. In etwa 300 Risikofans von Rayo Vallecano waren nach Angaben der Polizei zusammen in der Innenstadt unterwegs gewesen, wo es zu Auseinandersetzungen mit englischen Fans gekommen war.

Zwei Beamte wurden leicht verletzt

Die Fans warfen mit Flaschen, Biergläsern und Kneipenmobiliar, hieß es weiter in der Mitteilung. Die Beamten trennten die Fanlager umgehend, dabei seien auch Einsatzkräfte angegriffen worden.

Laut Polizei wurden zwei Beamte „leicht verletzt, blieben aber dienstfähig“. Zwei Personen wurden zudem festgenommen, die Maßnahmen wurden am Mittwochmorgen gegen 3.15 Uhr beendet.