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Vor Finale: Fan-Krawalle in Leipzig

Vor Finale: Fan-Krawalle in Leipzig

Am Abend vor dem Finale der Conference League kommt es in Leipzig zu Ausschreitungen zwischen beiden Fanlagern.
In Leipzig waren die Einsatzkräfte gefragt
In Leipzig waren die Einsatzkräfte gefragt
© picture alliance/EHL Media/dpa/SID
SID
Am Abend vor dem Finale der Conference League kommt es in Leipzig zu Ausschreitungen zwischen beiden Fanlagern.

Kurz vor dem Finale der Conference League ist es in Leipzig zu Auseinandersetzungen zwischen englischen und spanischen Fußball-Fans gekommen. Wie die Polizeidirektion der Stadt mitteilte, griffen sich Anhänger von Rayo Vallecano und Crystal Palace am Dienstagabend „verbal und körperlich an“.

Zwei Beamte seien dabei leicht verletzt worden, hieß es in dem am Mittwochmorgen veröffentlichten Statement. Bei über 300 Personen führte die Polizei Identitätsfeststellungen durch und erteilte Platzverweise.

Laut Mitteilung ereignete sich der Vorfall am Abend vor der Partie, die am Mittwoch (ab 21 Uhr im LIVETICKER) in der Red Bull Arena ausgetragen wird, gegen 20.00 Uhr. In etwa 300 Risikofans von Rayo Vallecano waren nach Angaben der Polizei zusammen in der Innenstadt unterwegs gewesen, wo es zu Auseinandersetzungen mit englischen Fans gekommen war.

Zwei Beamte wurden leicht verletzt

Die Fans warfen mit Flaschen, Biergläsern und Kneipenmobiliar, hieß es weiter in der Mitteilung. Die Beamten trennten die Fanlager umgehend, dabei seien auch Einsatzkräfte angegriffen worden.

Laut Polizei wurden zwei Beamte „leicht verletzt, blieben aber dienstfähig“. Zwei Personen wurden zudem festgenommen, die Maßnahmen wurden am Mittwochmorgen gegen 3.15 Uhr beendet.

Das Fanfest, bei dem sich in der Spitze etwa 2000 Besucher auf dem Gelände im Bereich des Marktes befanden, verlief hingegen „durchgehend friedlich“.

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