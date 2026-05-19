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Wegen Ginter? Nagelsmann schaut Freiburg-Finale im Stadion

Wegen Ginter? Nagelsmann im Stadion

16 Stunden nach dem Anpfiff in Istanbul verkündet Julian Nagelsmann seinen WM-Kader. Dennoch schaut er einem WM-Kandidaten von Freiburg im Finale zu.
Der SC Freiburg steht vor dem größten Spiel der Vereinsgeschichte: Im Europa-League-Finale in Istanbul treffen die Breisgauer auf Aston Villa und bestreiten damit erstmals ein europäisches Endspiel. Die SCF-Akteure Günter, Grifo, Lienhart und Atubolu äußern sich im Vorfeld dazu.
SID
16 Stunden nach dem Anpfiff in Istanbul verkündet Julian Nagelsmann seinen WM-Kader. Dennoch schaut er einem WM-Kandidaten von Freiburg im Finale zu.

Prominente Unterstützung für den SC Freiburg: Die gesamte DFB-Spitze um Präsident Bernd Neuendorf und Bundestrainer Julian Nagelsmann wird dem Fußball-Bundesligisten im ersten Europacup-Endspiel der Vereinsgeschichte vor Ort die Daumen drücken. Neben Neuendorf und Nagelsmann werden auch Sportdirektor Rudi Völler, Geschäftsführer Andreas Rettig und Generalsekretär Holger Blask beim Europa-League-Finale gegen Aston Villa am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) in Istanbul dabei sein. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mit.

Nagelsmann kann dabei noch einmal WM-Kandidat Matthias Ginter in Augenschein nehmen. Keine 16 Stunden nach dem Anpfiff des Endspiels verkündet der Bundestrainer auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main seinen 26er-Kader für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli).

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