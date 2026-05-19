Wegen Ginter? Nagelsmann schaut Freiburg-Finale im Stadion

SID 19.05.2026 • 16:26 Uhr 16 Stunden nach dem Anpfiff in Istanbul verkündet Julian Nagelsmann seinen WM-Kader. Dennoch schaut er einem WM-Kandidaten von Freiburg im Finale zu.

Prominente Unterstützung für den SC Freiburg: Die gesamte DFB-Spitze um Präsident Bernd Neuendorf und Bundestrainer Julian Nagelsmann wird dem Fußball-Bundesligisten im ersten Europacup-Endspiel der Vereinsgeschichte vor Ort die Daumen drücken. Neben Neuendorf und Nagelsmann werden auch Sportdirektor Rudi Völler, Geschäftsführer Andreas Rettig und Generalsekretär Holger Blask beim Europa-League-Finale gegen Aston Villa am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) in Istanbul dabei sein. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mit.