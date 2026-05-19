"Die Vitrine füllen": Freiburg hat Titel im Visier

SID 19.05.2026 • 19:44 Uhr Die Breisgauer wollen ihre erste große Trophäe - die Vorfreude in Freiburg ist riesig.

Der SC Freiburg kann den Anpfiff des größten Spiels der Vereinsgeschichte kaum erwarten. „Es ist ein sehr, sehr besonderer Moment. Die Vorfreude ist riesengroß“, sagte Christian Günter vor dem Abschlusstraining im Istanbuler Tüpras Stadyumu.

„Hier im Stadion kribbelt es schon und man würde am liebsten schon spielen“, so der Kapitän: „Es wird ein besonderer Tag für uns und den Verein. Wir freuen uns einfach und wollen am Schluss das Ding in die Höhe halten.“

Freiburg mit Vorfreude auf EL-Finale

Für alle Beteiligten und auch die Familien sei das Finale der Europa League gegen Aston Villa ein einzigartiges Erlebnis, ergänzte Trainer Julian Schuster: „Es sind besondere Dinge. Aber schöner und größer ist es, die Vitrine daheim zu füllen.“

In der Mannschaft habe für Mittwoch (21.00 Uhr/im SPORT1-Liveticker) jeder „diesen Riesenglauben und Wunsch, dass wir den letzten Schritt gehen“. Er spüre „weder Nervosität noch einen großen Druck“, vielmehr sei da ein „großes Selbstvertrauen“.

Für die Breisgauer wäre es der erste Titel der Vereinsgeschichte, auch von den Spielern hat bislang kaum einer eine große Trophäe gewonnen.

„Man kriegt in seiner Karriere nicht so häufig die Möglichkeit“, sagte Maximilian Eggestein auf der Pressekonferenz: „Deshalb ist das einmalig und wir wollen die Chance nutzen.“ Wer für solch eine Partie noch „eine Extramotivation braucht, mit dem stimmt etwas nicht“. Er erwarte eine „ganz besondere Stimmung“.