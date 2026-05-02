Dorfklub kehrt in die 3. Liga zurück

SID 02.05.2026 • 20:30 Uhr Die SG Sonnenhof Großaspach und der SV Meppen kehren nach mehreren Jahren Abstinenz in die 3. Liga zurück.

Die SG Sonnenhof Großaspach und der SV Meppen sind in die 3. Liga zurückgekehrt.

Der selbsternannte „Dorfklub“, der sogar das Patent für diese Bezeichnung besitzt, machte in der Regionalliga Südwest durch ein 0:0 beim FSV Mainz 05 II den Wiederaufstieg nach sechs Jahren Abstinenz perfekt. Meppen schaffte in der Nord-Staffel nach drei Jahren auf irre Weise den Sprung zurück in den Profifußball.

Zunächst vergaben die Emsländer am Samstag ihren Matchball. Ein Punkt hätte gegen den Bremer SV für den Aufstieg genügt, die Vorbereitungen im mit 12.865 Zuschauern ausverkauften Stadion waren nahezu abgeschlossen, als die Gäste in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 3:2 (1:1)-Sieg trafen.

Die Feierlichkeiten sollten jedoch nur um wenige Stunden verschoben werden: Weil der VfB Oldenburg am Abend patzte, stieg Meppen trotzdem auf.

Großaspach holte den benötigten Punkt. Wie Meppen steht der Aufsteiger, der erst letzte Saison aus der Oberliga in die Regionalliga zurückgekehrt war, zwei Spieltage vor Schluss als Meister fest.

Im Westen vertagte Rot-Weiß Oberhausen durch ein 5:2 (3:1) beim VfL Bochum II die Entscheidung. Fortuna Köln kann dadurch am Sonntag (14 Uhr) beim SC Paderborn II aus eigener Kraft den Aufstieg schaffen. Die Kölner Südstädter haben zuletzt in der Saison 2018/19 in der 3. Liga gespielt.