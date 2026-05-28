Bis zu 100.000 Dollar Geldstrafe: Striktes Verbot bei Fußball-WM verhängt

SID 28.05.2026 • 22:12 Uhr Bei der Fußball-WM gilt in den USA an Spieltagen ein striktes Drohnen- und Flugverbot um die Stadien und Fanmeilen.

Während der Fußball-Weltmeisterschaft werden Drohnenflüge an Spieltagen und bei begleitenden Fanveranstaltungen in den USA strikt untersagt.

Rund um die elf Stadien seien alle Flugaktivitäten in einem Umkreis von 4,8 km und bis zu einer Höhe von 900 m verboten, sofern keine Genehmigung der Flugsicherung vorliegt, teilte die US-Luftfahrtbehörde (FAA) in einer Erklärung mit.

Bis zu 100.000 Dollar Geldstrafe

Ähnliche Einschränkungen gelten auch für die offiziellen Fanmeilen: Hier beschränkt sich die Verbotszone auf einen Umkreis von 1,8 Kilometern. Bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) finden 78 der 104 Partien auf US-amerikanischem Boden statt.

Drohnenpiloten müssten mit „sofortigen Maßnahmen“ rechnen, „wenn sie einen gesperrten Luftraum verletzen“, erklärte der Leiter der FAA, Bryan Bedford. Eine Zuwiderhandlung kann Geldstrafen von bis zu 100.000 US-Dollar nach sich ziehen.

Verbot galt auch bei der EM in Deutschland

Auch bei der EM in Deutschland 2024 waren Drohnen im Umfeld der Stadien verboten, ebenfalls aus Sorge vor Angriffen. Die Sperre galt ab drei Stunden vor einer Partie bis vier Stunden nach dem Spiel. Der Luftraum in den USA bleibt hingegen den gesamten Spieltag über tabu.