Ehrenamt: Völler trifft 30 Engagierte in Berlin

SID 24.05.2026 • 12:42 Uhr Der DFB-Sportdirektor würdigt die Arbeit der Ehrenamtler.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat im Vorfeld des Pokalfinales am Samstag in Berlin 30 ehrenamtlich engagierte Menschen getroffen. Die Gruppe war anlässlich des bundesweiten Ehrentages von den DFB-Stiftungen Egidius Braun und Sepp Herberger sowie der Stiftung der Nationalmannschaft in die Hauptstadt eingeladen worden. Die Stiftungen sind nationale Partner des von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier initiierten bundesweiten Aktionsprogramms.

„Uns allen in der Mannschaft und dem Team hinter dem Team liegt es am Herzen, engagierte Menschen wie euch zu unterstützen“, betonte Völler, der dem Stiftungsrat der 2020 gegründeten Stiftung der Nationalmannschaft angehört: „Ich weiß genau, wie wichtig das ist, was ihr tut. Mein Vater war in meinem Heimatverein in Hanau lange Jahre ehrenamtlich engagiert, hat unter anderem den Kiosk betreut.“