EM-Finalschiedsrichter Letexier pfeift Freiburg im Endspiel

SID 11.05.2026 • 15:44 Uhr Der Schiedsrichter für das Europa-League-Finale zwischen Freiburg und Aston Villa steht fest: Der Franzose Francois Letexier pfeift das Endspiel am 20. Mai in Istanbul.

Bundesligist SC Freiburg ist im Finale der Europa League gegen den siebenmaligen englischen Meister Aston Villa in den bestmöglichen Schiedsrichter-Händen: Der Franzose Francois Letexier pfeift das Finale am 20. Mai in Istanbul.

Der 37-Jährige, der vor zwei Jahren das EM-Endspiel zwischen Spanien und England (2:1) geleitet hatte, war in der laufenden Saison bereits achtmal in der Champions League im Einsatz.

Das Finale der Conference League am 27. Mai in Leipzig zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano leitet der Italiener Maurizio Mariani.