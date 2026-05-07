Europa League: Ginter fiebert auf großes Highlight hin

SID 07.05.2026 • 05:31 Uhr Matthias Ginter ist erfahren in großen Spielen und verrät, worauf es seiner Meinung nach im Halbfinal-Rückspiel ankommt. Dort will der SC Freiburg in der Europa League Geschichte schreiben.

Halbfinale? Rückstand? Das „größte Spiel der Klubgeschichte“? Matthias Ginter hat die optimale Marschroute für das internationale Highlightspiel seiner Mannschaft vorgegeben.

„Grundsätzlich einfach nicht so viel nachdenken. Das kann ein Stück weit hemmen, wenn man sich bewusst wird, wie wichtig das ist“, sagte der Innenverteidiger des SC Freiburg vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Europa League gegen Sporting Braga.

Am Donnerstagabend (ab 21 Uhr im LIVETICKER) müsse seine Mannschaft so schnell wie möglich „ins Machen kommen, von Anfang an die Energie auf den Platz bringen und investieren“, sagte der Weltmeister von 2014. In seiner Karriere hat Ginter schon viele große Spiele erlebt, nicht nur beim WM-Titel in Brasilien.

Freiburg: Schuster will Mannschaft unverändert lassen

Ginters Rezept: „Einfach Fußball spielen – so wie wir es gelernt haben und wie es von klein auf Spaß gemacht hat. Das ist immer mein Credo: Sich nicht der Bedeutung klar zu werden, sondern einfach mal machen.“

Trainer Julian Schuster will trotz der 1:2-Hypothek aus dem Hinspiel die Herangehensweise seiner Mannschaft unverändert lassen.