Gegen Freiburg: Macht es Emery schon wieder?

SID 08.05.2026 • 05:33 Uhr Aston Villas Teammanager gewann schon viermal den zweitwichtigsten Europapokal.

Prinz William freute sich in der Ehrenloge des Villa Park ganz und gar nicht royal, stattdessen pumpte der britische Thronfolger immer wieder die Fäuste in die Luft und schrie vor Freude. Wie sollte er auch anders? Als Fan von Aston Villa hatte er selten Anlass zum Feiern, nun fehlt seinem Herzensverein nur noch ein Sieg zum ersten Europapokaltitel seit 44 Jahren – und was soll im Europa-League-Finale gegen den SC Freiburg schon schiefgehen, wenn der Trainer Unay Emery heißt?

Der Spanier gewann bereits viermal den zweitwichtigsten Europapokal: von 2014 bis 2016 mit dem FC Sevilla, dann noch einmal 2021 mit dem FC Villarreal. Auf diese Spezialität seines Coaches hofft auch Ollie Watkins, Torschütze zum Führungstor beim 4:0 im Halbfinal-Rückspiel gegen Nottingham Forest. „Es gibt keinen besseren Trainer, der uns auf dieses Spiel vorbereiten und ins Finale führen könnte. Seine Erfolgsbilanz spricht für sich. Wir müssen jetzt gewinnen“, forderte der englische Nationalspieler bei TNT Sports.