FIFA in der Kritik: Trump-Anbiederung "auf peinlichste Art"

SID 11.05.2026 • 06:08 Uhr Die FIFA sieht sich weiter massiver Kritik aufgrund ihres Umgangs mit US-Präsident Donald Trump ausgesetzt. Vor allem Gianni Infantino sucht immer wieder die Nähe des US-Präsidenten.

Einen Monat vor dem Start der Fußball-WM sieht sich die FIFA weiter massiver Kritik aufgrund ihres Umgangs mit US-Präsident Donald Trump ausgesetzt.

Der Weltverband und sein Präsident Gianni Infantino gingen davon aus, „dass eine Trump-Anbiederung auf die unglaublichste und peinlichste Art und Weise, die man sich vorstellen kann, der einzige Weg für eine erfolgreiche WM ist“, erklärte Minky Worden von Human Rights Watch bei ntv.de. Sie halte dies aber „für ein völlig falsches Verständnis“.

Auch Friedenspreis für Trump sorgt weiter für Diskussionen

Laut Worden habe die FIFA mit Blick auf die Einhaltung der Menschenrechte beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) auf „unvorstellbarer Ebene“ versagt. „Momentan sieht es eher danach aus, dass das Turnier eine potenzielle Menschenrechtskatastrophe wird“, sagte sie.

„Das größte Risiko“, führte Worden aus, liege in dem „Versagen“ der FIFA und der Ausrichterstädte im Umgang mit der umstrittenen US-Einwanderungsbehörde ICE. Einsätze der Agenten im WM-Umfeld müssten „unbedingt verhindert werden“, forderte sie: „Es handelt sich hierbei um Risiken, die der FIFA schon lange bekannt sind, die sie aber nicht angegangen ist, weil auch innerhalb der FIFA niemand das Wort ‚ICE‘ in den Mund nimmt.“