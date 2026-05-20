Finalfieber im Europa-Park: Achterbahnen leuchten für Freiburg

SID 20.05.2026 • 16:12 Uhr Zum Finale der Europa League beleuchtet der Freizeitpark seine Achterbahnen in Weiß und Rot. Freiburg spielt am Abend in Istanbul gegen Aston Villa.

Besondere Unterstützung aus der Ferne: Wenn der SC Freiburg am Abend im Finale der Europa League um den größten Erfolg der Vereinsgeschichte kämpft, werden zahlreiche Achterbahnen im Europa-Park in den Klubfarben Weiß und Rot leuchten. Das teilte Deutschlands größter Freizeitpark am Mittwoch kurz vor dem Endspiel in Istanbul (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) gegen den englischen Klub Aston Villa mit.

So werden beispielsweise Deutschlands höchste Achterbahn „Silver Star“ oder der blau lackierte Megacoaster „blue fire“ in ein völlig neues Licht gesetzt. In mehreren Bars des Parks finden dazu Public Viewings statt.