Der SC Freiburg geht das Endspiel in der Europa League gegen Aston Villa mit Halbfinal-Held Lukas Kübler und Routinier Vincenzo Grifo in der Startformation an. Das Duo schickt Trainer Julian Schuster gegenüber dem letzten Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig (4:1) für Jordy Makengo und Derry Scherhant in die erste Elf. Rechtsverteidiger Kübler hatte im Halbfinal-Rückspiel mit einem Doppelpack gegen Sporting Braga den Weg nach Istanbul geebnet.
Freiburg im Finale mit Grifo und Kübler
Julian Schuster setzt auf die erwartete Startelf und rotiert gegenüber dem letzten Bundesliga-Spieltag zurück.
Lukas Kübler (im Vordergrund) und Vincenzo Grifo
© picture-alliance/nordphoto GmbH/SID/Memmler
Im Zentrum verteidigen wie gewohnt Matthias Ginter und Philipp Lienhart, Rechtsfuß Philipp Treu rückt wegen der Hereinnahme von Kübler auf die linke Defensivseite. Davor bilden Maximilian Eggestein und Nicolas Höfler in seinem letzten Karrierespiel die Doppelsechs, in der offensiven Dreierreihe wirbeln Jan-Niklas Beste, Johan Manzambi und eben Grifo. Der formstarke Igor Matanovic soll als einziger Angreifer für die Tore sorgen. Bei Aston Villa sitzt der Ex-Dortmunder Jadon Sancho erwartungsgemäß nur auf der Bank.