Freiburg im Finale mit Grifo und Kübler

SID 20.05.2026 • 20:03 Uhr Julian Schuster setzt auf die erwartete Startelf und rotiert gegenüber dem letzten Bundesliga-Spieltag zurück.

Der SC Freiburg geht das Endspiel in der Europa League gegen Aston Villa mit Halbfinal-Held Lukas Kübler und Routinier Vincenzo Grifo in der Startformation an. Das Duo schickt Trainer Julian Schuster gegenüber dem letzten Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig (4:1) für Jordy Makengo und Derry Scherhant in die erste Elf. Rechtsverteidiger Kübler hatte im Halbfinal-Rückspiel mit einem Doppelpack gegen Sporting Braga den Weg nach Istanbul geebnet.