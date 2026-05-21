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Freiburger Final-Niederlage: Spitzenquote für RTL

Freiburger Final-Niederlage: Spitzenquote für RTL

Das Endspiel der Europa League sehen in der Spitze 6,45 Millionen Zuschauer.
RTL-Moderatorin Laura Papendick mit Lothar Matthäus
RTL-Moderatorin Laura Papendick mit Lothar Matthäus
© picture-alliance/BROKER.com/SID/Michael Weber
SID
Das Endspiel der Europa League sehen in der Spitze 6,45 Millionen Zuschauer.

Die Niederlage von Fußball-Bundesligist SC Freiburg im Finale der Europa League hat TV-Sender RTL eine Top-Einschaltquote beschert. Beim 0:3 (0:2) der Breisgauer gegen den siebenmaligen englischen Meister Aston Villa waren in der Spitze 6,45 Millionen Zuschauer dabei. Im Schnitt erreichte die Übertragung 4,97 Millionen Fans. Beides sind laut RTL Saisonbestwerte im Free-TV.

Am kommenden Mittwoch (27. Mai) überträgt NITRO das Finale der Conference League zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano live ab 20.15 Uhr.

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