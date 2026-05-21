Freiburger Final-Niederlage: Spitzenquote für RTL

Die Niederlage von Fußball-Bundesligist SC Freiburg im Finale der Europa League hat TV-Sender RTL eine Top-Einschaltquote beschert. Beim 0:3 (0:2) der Breisgauer gegen den siebenmaligen englischen Meister Aston Villa waren in der Spitze 6,45 Millionen Zuschauer dabei. Im Schnitt erreichte die Übertragung 4,97 Millionen Fans. Beides sind laut RTL Saisonbestwerte im Free-TV.