Glasner vor Abschied: Sieg würde "wahnsinnig viel bedeuten"

SID 26.05.2026 • 19:18 Uhr Am Mittwoch trifft Oliver Glasners Mannschaft Crystal Palace im Conference-League-Finale in Leipzig auf den spanischen Klub Rayo Vallecano.

Für Oliver Glasner ist sein letztes Spiel mit Crystal Palace emotional aufgeladen. Ein Triumph in der Conference League würde ihm „wahnsinnig viel bedeuten, das hätte einen sehr hohen Stellenwert für mich“, sagte der Teammanager vor dem Endspiel gegen Rayo Vallecano am Mittwoch (21.00 Uhr) in Leipzig.

„Für Mannschaften, die es gewohnt sind, Champions League zu spielen“, sei dies vielleicht „nicht der attraktivste Wettbewerb“, sagte Glasner, der 2022 mit Eintracht Frankfurt die Europa League gewonnen hatte: „Aber für ein Team, das zum ersten Mal international spielt, ist es hervorragend.“

Glasner? „Wir werden ihn sehr vermissen“

Glasner erzählte, dass die Mannschaft für ihn einen Abschiedsabend vor seinem letzten Spiel organisiert habe. Dort habe er dem Team gesagt: „Für mich wäre das Beste, wenn wir gewinnen, denn dann können sie nächste Saison in der Europa League spielen. Und ich kann ihnen dabei zuschauen.“

Auch Kapitän Dean Henderson fand emotionale Worte für den Österreicher. „Wir werden ihn sehr vermissen. Er hat bei der Verabschiedung viele herzliche Worte bekommen.“