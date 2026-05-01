Infantino-Kandidatur: Kein Jubel aus Dänemark

SID 01.05.2026 • 13:07 Uhr Dänemark übt Kritik an FIFA-Präsident Gianni Infantino. DBU-Boss Jesper Möller geht auf Distanz.

Die Kandidatur von Gianni Infantino für eine weitere Amtszeit als Präsident des Fußball-Weltverbands FIFA hat nicht bei allen nationalen Verbänden für Jubelstürme gesorgt. In einer Mitteilung des dänischen Verbandes (DBU) wurde Infantino noch einmal indirekt für seinen Alleingang bei der Verleihung des Friedenspreises an US-Präsident Donald Trump kritisiert, die Zustimmung zur Wiederwahl des Schweizers im kommenden Jahr ließen die Skandinavier offen.

„Wir haben in Zusammenhang mit dem Friedenspreis der FIFA keine Rolle gespielt, halten aber an einem prinzipiellen Ansatz bei dieser Art von Auszeichnungen fest“, ließ sich Verbandsboss Jesper Möller zitieren: „Preise im Fußball sollten auf offenen und transparenten Kriterien beruhen und sich an den grundlegenden Werten des Spiels orientieren. Es ist unsere klare Erwartung, dass die FIFA dies berücksichtigt.“

Mit Blick auf eine weitere Amtszeit Infantinos betonte Möller explizit, dass Dänemark „bekanntlich eines der sehr wenigen Mitgliedsländer“ war, „die Gianni Infantino bei der Wahl 2023 nicht unterstützt haben“. Die DBU wolle ihre Position „selbstverständlich im Vorfeld des FIFA-Kongresses im März 2027 erörtern“. Der seit zehn Jahren im Amt befindliche Infantino hatte am Donnerstag beim Kongress in Vancouver seine erneute Kandidatur angekündigt.

Durch den Vorstoß der Dänen steht die norwegische Verbandschefin Lise Klaveness nicht mehr ganz allein als Kritikerin da. Klaveness ist aus den Reihen der Verbände die einzige Unterstützerin einer Beschwerde gegen Infantino bei der FIFA-Ethikkommission. Es herrsche „eine Kultur der Angst“, sagte sie der Zeitung VG. Der Grund? „Es geht wohl um politisches Kapital und Beziehungen.“