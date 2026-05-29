Kahn fordert Umdenken: "Zu viel Angst, zu wenig Mut"

SID 29.05.2026 • 11:09 Uhr Oliver Kahn sieht im US-Sport ein Vorbild für den deutschen Fußball. Auch wenn es ein „Fehler” sei, „das US-System zu kopieren”.

Bayern Münchens früherer Vorstandschef Oliver Kahn fordert im Fußball einmal mehr ein Umdenken und sieht den US-Sport als Vorbild. Man müsse „Tradition und Weiterentwicklung konsequent zusammendenken.

In den USA wird Sport konsequent als Gesamterlebnis gedacht – vom College-Sport bis zur NFL. In Deutschland tun wir uns damit immer noch schwer. Hier herrscht oft noch die Überzeugung, dass allein der Sport für sich sprechen muss“, sagte Kahn der Sports Illustrated Deutschland.

Der deutsche Fußball besitze zwar „eine einzigartige Fankultur und eine starke emotionale Bindung“, führte der frühere Weltklasse-Torwart weiter aus: „Aber wir sind gleichzeitig zu vorsichtig, wenn es darum geht, den Sport weiterzuentwickeln: zu viel Angst vor Kritik, zu wenig Mut zur Inszenierung. Zu viel Verwaltung, zu wenig Vision.“

Kahn: Tradition darf keine Veränderungen blockieren

Gleichzeitig, so Kahn weiter, „wäre es ein Fehler, zu fordern, Deutschland solle das US-System einfach kopieren“. Aber Tradition dürfe auch „nicht dazu führen, notwendige Veränderungen zu blockieren. Der deutsche Fußball muss nicht werden wie der US-Sport. Aber er muss verstehen, warum dieser weltweit so erfolgreich ist – und den Mut haben, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.“

Auch in Bezug auf die persönliche Entwicklung von Fußballern sieht Kahn in Deutschland viel Potenzial. „In den USA werden Athleten früh als Persönlichkeiten aufgebaut. Selbstinszenierung ist Teil des Systems. Die Sportler haben Profile, Haltung, Ecken und Kanten. Sie sind nicht nur Leistungsträger, sondern auch Identifikationsfiguren. Daraus entstehen Geschichten – und aus Geschichten entsteht Bindung“, sagte der 56-Jährige.