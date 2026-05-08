Knapp fünf Millionen: Spitzenquote für Freiburg-Spiel

SID 08.05.2026 • 09:29 Uhr Die Breisgauer ziehen erstmals in ein Europacup-Finale ein - und begeistern damit die Massen vor den TV-Geräten.

Der Finaleinzug des SC Freiburg in der Europa League hat RTL die beste Quote der bisherigen Saison beschert. Wie der Sender mitteilte, schalteten beim 3:1 (2:0) im Halbfinal-Rückspiel gegen Sporting Braga in der Spitze bis zu 4,78 Millionen Fußballfans ein. Im Durchschnitt schauten 3,74 Millionen Zuschauer am TV-Bildschirm zu, dies entspricht mit 19,2 Prozent dem höchsten Marktanteil des Gesamtpublikums in der laufenden Spielzeit.