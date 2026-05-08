Knapp fünf Millionen: Spitzenquote für Freiburg-Spiel

Der Finaleinzug des SC Freiburg in der Europa League hat RTL die beste Quote der bisherigen Saison beschert. Wie der Sender mitteilte, schalteten beim 3:1 (2:0) im Halbfinal-Rückspiel gegen Sporting Braga in der Spitze bis zu 4,78 Millionen Fußballfans ein. Im Durchschnitt schauten 3,74 Millionen Zuschauer am TV-Bildschirm zu, dies entspricht mit 19,2 Prozent dem höchsten Marktanteil des Gesamtpublikums in der laufenden Spielzeit.
Spitzenquote für Freiburg-Spiel
Die Breisgauer ziehen erstmals in ein Europacup-Finale ein - und begeistern damit die Massen vor den TV-Geräten.
Die Freiburger jubeln über den Finaleinzug
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Freiburg hatte die 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel vor heimischen Publikum am Donnerstagabend noch in beeindruckender Manier gedreht. Der Sport-Club trifft nun in seinem ersten Europacup-Finale am 20. Mai in Istanbul auf Aston Villa (21.00 Uhr/RTL).