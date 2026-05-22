Live-Spiele, Dokus und mehr: DFB startet eigenen TV-Sender

SID 22.05.2026 • 06:30 Uhr Bei DFB.TV sollen Fans Inhalte erleben können, die bisher nicht zu sehen waren.

Liveübertragungen, Dokus, Highlights und mehr: Einen Tag vor dem Pokalfinale zwischen Bayern München und dem VfB Stuttgart (Samstag, 20.00 Uhr/ARD und Sky) bringt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag seinen eigenen Fernsehsender an den Start.

Auf DFB.TV sollen ab sofort „Inhalte, die bislang nicht zu sehen oder auf unterschiedlichen Plattformen verstreut waren“ gebündelt werden, sagte Holger Blask, DFB-Generalsekretär und Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG.

Livestreams von der deutschen Nationalmannschaft

So können Fans bei dem Pay-TV-Sender etwa Liveübertragungen der Nachwuchs-Nationalmannschaften schauen, Spiele der 2. Frauen‑Bundesliga, Partien vom Finaltag der Amateure oder aber auch vom Futsal, Beachsoccer und dem DFB-ePokal.

Zu den Inhalten gehören zudem Berichte und Live-Streams von der Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann, auch von der anstehenden Weltmeisterschaft. Aber auch Themen wie Talentförderung, Trainingsmethoden oder das Schiedsrichterwesen sollen beleuchtet werden.

Auch von Sky und DAZN ausgestrahlt

„Mit diesem Angebot bringen wir den Fußball in seiner ganzen Breite noch näher an die Menschen“, sagte Blask, DFB.TV sei ein „klares Signal: für mehr Sichtbarkeit, für alle Facetten des Fußballs, für eine zeitgemäße Form der Fanansprache“.