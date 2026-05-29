Lizenzen? DFL gibt allen grünes Licht

SID 29.05.2026 • 13:16 Uhr Die DFL hat allen sportlich qualifizierten Klubs die Lizenz für die kommende Saison erteilt. Keine der 36 Mannschaften aus der ersten und zweiten Liga erhielt von der Lizenzierungskommission eine Absage.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat allen 36 sportlich qualifizierten Klubs die Lizenz für die kommende Saison in der Bundesliga und 2. Bundesliga erteilt. Diese Entscheidung habe der Lizenzierungsausschuss getroffen, wie der Ligaverband am Freitag mitteilte. Bereits Mitte April hatte die DFL verkündet, dass keinem der Bewerber die Lizenz für die Spielzeit 2026/27 verweigert werde, allerdings hatten einige Klubs noch bis Anfang Juni Bedingungen erfüllen müssen.

Dies ist nun offenbar rechtzeitig vor dem Ende dieser Frist passiert. Zudem hatten andere Bewerber Auflagen erhalten. Im Gegensatz zu den Bedingungen, die vor Saisonbeginn erfüllt werden müssen, geht es bei einer Auflage um Punkte, die während der Saison eingehalten werden müssen. Welchen Klubs Bedingungen oder Auflagen gestellt wurden, ging aus den Mitteilungen nicht hervor.

Bundesliga: Diese Kriterien überprüft die DFL

Die DFL ist zuständig für die Lizenzierung der Bundesliga und 2. Bundesliga. Im Sinne eines integren und fairen Wettbewerbs überprüft der Ligaverband finanzielle, sportliche, rechtliche und personell-administrative Kriterien sowie Kriterien in Bezug auf Stadien, Nachhaltigkeit und die Virtual Bundesliga.